«Яблоко» номинировало Колокольцева, Соловьева и Сечина на антипремию «Золотой Ершик»

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» объявил номинантов на антипремию «Золотой Ершик» 2017, которая присуждается за самые абсурдные и расточительные закупки года.

«Золотой Ершик» вручается в двух номинациях: федеральной и региональной по месту проведения закупок. Список номинантов партия определяла вместе с пользователями в ходе онлайн-голосования.

«Антипремия вновь оправдала свое название — в этот раз дорогостоящие туалетные ершики были закуплены для администрации губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Один ёршик обошелся в 23 тысячи рублей», — отмечает ЦАП.

В этом году номинантами федеральной антипремии «Яблоко» стали министр МВД Владимир Колокольцев (за тендер ведомства на закупку самолета с VIP-апартаментами за 1,7 млрд рублей), президент «Роснефти» Игорь Сечин (за «спонсорский вклад» компании в размере 170 млн руб на издание журнала «Однако», который выпускает пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев), экс-секретарь Общественной палаты Александр Бречалов (швейная фирма, парикмахерская и похоронное бюро соревновались за право готовить доклады и форумы для Росмолодёжи и Общественной палаты) и ведущий Владимир Соловьев (за оказание консультационных услуг «Сбербанку» на 100 млн рублей).

В региональной номинации оказались губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (за закупку его администрацией «изделий художественной обработки металла» и «изделий с миниатюрной живописью» на 1,14 млн рублей), губернатор Ростовской области Василий Голубев (за закупку пиар-услуг на десятки миллионов у фирмы при депутате гордумы от «Единой России»), заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина (за закупку мэрией светящихся гирлянд-«фужеров» на Тверской в 5 раз дороже рыночной цены) и губернатор Владимирской области Светлана Орлова (за закупку администрацией туалетных ершиков по 23 тысячи рублей за штуку).

Победителей в двух номинациях определят пользователи открытым голосованием на сайте премии и в социальных сетях. По итогам голосования 10 августа в офисе «Яблока» в Москве на улице Пятницкой 31 состоится торжественное вручение золотых ершиков и грамот победителям.

«Золотой Ёршик» учредило Молодёжное «Яблоко» Санкт-Петербурга в 2008 году. Такое название антипремия получила благодаря Валентине Матвиенко, чья администрация закупила в северной столице ёршики золотого цвета стоимостью 12 тыс. руб. за штуку. Среди других номинантов были Рамзан Кадыров, Василий Якеменко и другие известные персоны.

В прошлом году победителем премии стал экс-глава ФСО Евгений Муров за закупки ведомством купальников, белья и кожаного хлыста.