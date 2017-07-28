В Крыму полностью возобновили подачу электричества

Подача электричества в Крыму полностью возобновлена, об этом написал в своем фейсбуке глава правительства республики Сергей Аксенов.

Отключение электричества в крупнейших городах произошло примерно в 14:00. В Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины. Крупнейшие объекты инфраструктуры подключили к резервным источникам питания.

Как пояснил замминистра энергетики России Андрей Черезов, отключения произошли на линиях в Краснодарском крае и на Ставрополье.

«Причина не в Крыму и не в энергомосту. Отключились две линии 500 кВ, от которых последовали отключения на территории юга, и соответственно, под ограничение по автоматике попала республика Крым», — рассказал замминистра.

В пресс-службе ФСК ЕЭС «Новой газете» рассказали, что в сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика, что и повлекло отключение потребителей присоединённых сетей.

«Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки», — пояснили в пресс-службе.

В МЧС России по Республике Крым добавили, что угрозы жизни из-за ограничений электроснабжения «на полуострове нет».