Нацбанк Украины не согласовал продажу «дочки» Сбербанка Гуцериеву и Гусельникову

Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал продажу украинской «дочки» Сбербанка консорциуму, в который вошли латвийский Norvik Bank, где акционером выступал Григорий Гусельников и компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву. Об этом сообщает Интерфакс.

В пресс-службе НБУ такое решение объяснили тем, что бизнесмены не предоставили регулятору документов, необходимых для проверки инвесторов «на предмет соответствия требованиям законодательства Украины».

27 марта Сбербанк России объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. Предполагаемым покупателем СМИ назвали консорциум Гуцериева и Гусельникова.

Но в конце июня стало известно, что на покупку украинской «дочки» Сбербанка появился еще один претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня.

Ранее в марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, ОАО «БМ Банка». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал из страны.

Андрей Дубровский