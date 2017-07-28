Новая газета

В Гамбурге неизвестный напал на посетителей супермаркета с ножом

Общество

В результате нападения неизвестного с ножом в одном из супермаркетов в Гамбурге погиб человек еще несколько пострадали, сообщает полиция города в твиттере.

По информации правоохранительных органов, нападавший уже задержан.

Ранее в швейцарском городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой напал на прохожих. По данным полиции в результате инциндента пять человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.

Максим Прошкин

Теги:
нападение, германия
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