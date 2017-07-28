Российская компания признала переделку турбин Siemens для Крыма

В компании «Технопромэкспорт», купившей газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия немецкой компании и «Силовых машин», признали факт поставки турбин в Крым после их модернизации в России. Об этом говорится в сообщении «Технопромэкспорта», с которым ознакомилось РБК.

Как отмечает издание, в сообщении компании говорится, что предложения об обратном выкупе турбин от Siemens в «Технопромэкспорт» не поступало. Более того, согласно сообщению «Технопромэкспорта», компания сама в 2016 году «официально» предлагала немецкому концерну «выкупить турбинные установки». «Был размещен соответствующий открытый конкурс», но Siemens от предложения отказалась, цитирует РБК письмо «Технопромэкспорта».

После этого, как следует из письма, «турбины были проданы другой компании» и «прошли модернизацию». Затем они были «специфицированы по характеристикам под проект».

Как рассказал РБК представитель компании, речь идет о строительстве электростанций в Крыму. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — говорится в сообщении.

Напомним, немецкий концерн Siemens подал в суд на российских партнеров в связи с тем, что четыре газовые турбины компании, предназначеные для электростанции в Тамани, оказались в Крыму в обход санкций Евросоюза. Позже концерн заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.

О поставках турбин, произведенных компанией Siemens, в Крым стало известно после публикации агентсва Reuters.