Российская компания признала переделку турбин Siemens для Крыма
В компании «Технопромэкспорт», купившей газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия немецкой компании и «Силовых машин», признали факт поставки турбин в Крым после их модернизации в России. Об этом говорится в сообщении «Технопромэкспорта», с которым ознакомилось РБК.
Как отмечает издание, в сообщении компании говорится, что предложения об обратном выкупе турбин от Siemens в «Технопромэкспорт» не поступало. Более того, согласно сообщению «Технопромэкспорта», компания сама в 2016 году «официально» предлагала немецкому концерну «выкупить турбинные установки». «Был размещен соответствующий открытый конкурс», но Siemens от предложения отказалась, цитирует РБК письмо «Технопромэкспорта».
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После этого, как следует из письма, «турбины были проданы другой компании» и «прошли модернизацию». Затем они были «специфицированы по характеристикам под проект».
Как рассказал РБК представитель компании, речь идет о строительстве электростанций в Крыму. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — говорится в сообщении.
Напомним, немецкий концерн Siemens подал в суд на российских партнеров в связи с тем, что четыре газовые турбины компании, предназначеные для электростанции в Тамани, оказались в Крыму в обход санкций Евросоюза. Позже концерн заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.
О поставках турбин, произведенных компанией Siemens, в Крым стало известно после публикации агентсва Reuters.