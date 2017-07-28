Депутата заксобрания Петербурга арестовали за сопротивление полицейским на акции 12 июня

Суд в Петербурге арестовал на десять суток депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника за сопротивление полицейским на акции 12 июня, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Резника также обязали выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

Ранее Резника пригласили в полицию для составления протоколов по статьям 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания) и 19.3 (сопротивление полиции) КоАП.

Напомним, 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла акция против коррупции, организованная сторонниками политика Алексея Навального. В ходе акции задержали более 600 человек, в том числе и депутата Резника. Однако его сразу же отпустили за неимением санкции прокурора.

По словам депутата, его задержали за то, что он «безуспешно пытался убедить полицейских не нарушать закон против мирных граждан».

Максим Прошкин