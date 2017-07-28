Минобороны: Виктор Агеев никогда не служил по контракту в российской армии

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и не заключал контракт о прохождении военной службы. Об этом заявили в министерстве обороны России в ответ на обращение депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

«В период с мая 2015 года по май 2016 года Агеев В.А. проходил военную службу по призыву в войсковой части 65246 на должности радиотелефониста и в настоящее время состоит на воинском учете как гражданин, пребывающий в запасе, в военном комиссариате Топчихинского и Калманского районов Алтайского края»,— говорится в официальном ответе ведомства (есть в распоряжении редакции).

Накануне мать Агеева и мать осужденного в Чечне украинца Станислава Клыха записали видеообращение к президентам России и Украины с просьбой освободить сыновей.

«Я хочу, чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну», — говорит Тамара Клых.

Напомним, россиянин Виктор Агеев был задержан под Луганском в июне этого года в ходе боев украинских военных с сепаратистами. Сам Агеев и его мать утверждают, что он служил в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. По словам россиянина, контракт на службу он подписал в марте 2017 года в Ростовской области. Там он пробыл четыре дня, а после этого его направили на Украину, в Луганскую область.