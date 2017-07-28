СК и МВД проверят задержание чеченок с ребенком в Воронеже

Управление Следственного комитета (СК) по Воронежской области, а также региональное управление МВД проверят инцидент с задержанием двух уроженок Чечни в Воронеже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стала публикация на местном портале «Блокнот Воронеж». Издание сообщило, что «27 июля на одной из улиц Воронежа к двум уроженкам Чечни, одной из которых 17 лет, прогуливающихся с детьми в колясках, подошли трое полицейских, двое из которых были в штатском и потребовали документы».

Девушки, по данным издания, заявили им, что являются гражданами России, а документы оставили дома, потому что ненадолго вышли погулять с детьми. Они также поинтересовались, на каком основании их задерживают.

Неизвестные люди отказались представиться и пояснить причину своих требований, вели себя некорректно и грубо. Кроме этого, они заявили, что на девушках надеты платки и длинные юбки, и поэтому они могут совершить теракт.

На место приехали родственники девушек, их тут же без объяснения причин скрутили и усадили в машину. Сам инцидент попал на видео, которое опубликовало издание.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут приняты меры к установлению сотрудников полиции», — заявили в СК.

Инцидент уже прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Позор! Вот так, одним словом можно охарактеризовать вопиющий инцидент, произошедший в Воронеже», — написал он в Instagram.

Кадыров добавил, что у него «нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди», «но судя по тому, что при них офицеры полиции не призывали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно, знают, для чего нужен маскарад с проверкой».

«Удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента», — заключил глава Чечни.