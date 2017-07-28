Новая газета

Неизвестный наехал на толпу людей в Хельсинки

Общество

В Хельсинки мужчина на автомобиле наехал на толпу людей, в результате инцидента один человек погиб, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По информации агентства, несколько человек пострадали.

Финские правоохранители уже задержали нападавшего, уточняет Reuters.

Ранее неизвестный в Гамбурге напал на посетителей супермаркета с ножом, один человек погиб, несколько пострадали. Позже полиция объявила о его задержании.

Максим Прошкин

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