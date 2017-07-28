В Хельсинки неизвестный наехал на толпу пешеходов

В Хельсинки мужчина на автомобиле наехал на толпу людей, в результате инцидента один человек погиб, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

BREAKING: Man drives vehicle into crowd in Finnish capital Helsinki; police say one person dead, some injured pic.twitter.com/bZzSVwMyV9 — Reuters World (@ReutersWorld) July 28, 2017

По информации агентства, несколько человек пострадали.

Финские правоохранители уже задержали нападавшего, уточняет Reuters. По предварительной информации, водитель находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее неизвестный в Гамбурге напал на посетителей супермаркета с ножом, один человек погиб, несколько пострадали. Позже полиция объявила о его задержании.

Дополняется

Максим Прошкин