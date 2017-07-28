В ФСБ назначили нового руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ), специализирующегося на расследовании киберпреступлений и оказавшегося в центе скандала из-за подозрений его сотрудников в госизмене. Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя крупной компании, работающей в сфере информационной безопасности, должность главы ЦИБ занял Сергей Скороходов.

Как отмечает издание, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Скороходов стал руководителем ЦИБ 26 июля 2017 года. До этого он был заместителем предыдущего руководителя ЦИБ. Еще раньше, как отмечает РБК, Скороходов занимался в ФСБ вопросами миграционной политики. В частности, в 2012 году он выступал на международном круглом столе по вопросам борьбы с торговлей людьми. В 2013 Скороходов вошел в состав Межведомственной комиссии, которая оказывала содействие добровольному переселению проживающих за рубежом россиян обратно в Россию.

В январе стало известно об аресте начальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, а также его подчиненного Дмитрия Докучаева и главы отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Всем им предъявили обвинение в государственной измене.

Как ранее сообщали СМИ, аресты сотрудников ЦИБ ФСБ могли быть связаны с делом хакерской группы «Шалтай-Болтай».