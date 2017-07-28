BuzzFeed: бывший советник Путина Михаил Лесин был убит

Бывший советник президента России Владимира Путина, экс-министр печати и глава холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин, умерший в 2015 году в США, был убит. К такому выводу пришли сотрудники американских спецслужб, сообщает Buzzfeed.

Как утверждают собеседники издания — двое агентов ФБР и один сотрудник разведки, Лесин был избит до смерти. По словам сотрудников разведки, орудием убийства была бейсбольная бита. Источник близкий к судмедэкспертизе отметил, что у Лесина были сломаны ребра.

Агенты ФБР также рассказали изданию, что перед смертью Лесин якобы собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала RT.

Уточняется, что ни один из собеседников издания не участвовал в расследовании. Однако они общались с теми, кто занимался этим делом.

В октябре 2016 года власти США закрыли расследование дела по факту смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. 5 ноября 2015 года его тело было найдено в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона.

Прокуратура США тогда установила, что Лесин утром пришел в номер отеля после нескольких дней употребления алкоголя. В комнате он несколько раз упал, получил травмы головы и других частей тела, что и стало причиной смерти. Изначально сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Смерть Лесина в США стала поводом для многочисленных спекуляций. Многие СМИ утверждали, что речь может идти о политическом убийстве — такую теорию, в частности, выдвигало французское издание Figaro. Однако эти предположения тогда не подтвердились.

Михаил Лесин до 2004 года занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. После этого он был советником президента, а также председателем правления холдинга «Газпром-медиа».