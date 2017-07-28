«Коммерсант» назвал число вынужденных покинуть Россию американских дипломатов

Государственный департамент США вынужден сократить численность сотрудников своего посольства в Москве и генеральном консульстве на территории России более чем на 700 человек. Об этом «Коммерсанту» рассказали два дипломатических источника.

При этом в посольстве США отказались назвать общее число дипломатов и техперсонала в посольстве США, работающих на территории России.

Ранее в пятницу Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

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В МИД России пояснили, что такое решение было принято из-за нового закона о санкциях против России, который накануне принял Сенат США.