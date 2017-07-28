В РФС ответили режиссеру Учителю на просьбу наказать болельщиков за баннеры против «Матильды»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что доказательств заказного характера баннеров против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, которые вывесили болельщики «Спартака» и «Локомотива», не существует. Об этом Лебедев рассказал RNS.

«Доказательной базы того, что кто-то попросил болельщиков, что есть какой-то заказ или какая-то связь с Поклонской (Натальей, депутатом Госдумы —ред.) не существует. Доказать этого практически невозможно, потому если кто-то кого-то где-то попросил, а может, и заплатил, — это недоказуемо», — считает Лебедев.

По словам члена исполнительного комитета РФС, делегаты не обнаружили на баннерах ничего противозаконного, поэтому не внесли этот эпизод в протокол матча.

«Делегат наблюдал за матчем очень внимательно. Более того: это видела вся страна, все зрители на стадионе. В этом нет ничего оскорбительного и нарушающего закон. Поэтому делегат и не внес это в протокол матча, и тут рассматривать нечего», — подчеркнул Лебедев.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к вице-премьеру России, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива», которые на матче Суперкубка России развернули баннеры «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда».

В своем обращении адвокат режиссера написал, что поведение болельщиков в соответствии с российскими и международными нормами проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям.

В своей жалобе Добрынин указал, что считает необходимым «дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих.

В июне депутат заявила, что зрителей еще не вышедшего в прокат фильма отлучили от церкви, а церковь признает «Матильду» «хулой на дух святой». В свою очередь, в РПЦ заявили, что не в курсе отлучения от церкви из-за фильма.

Позднее Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против фильма «Матильда» и в 13 коробках направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры России.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.