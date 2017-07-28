ЦБ оценил «дыру» в капитале «Югры» в 7 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Югра», лицензию которого отозвали ранее в пятницу, оценивается в 7,04 млрд рублей. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Банка России.

«Дыру» в капитале «Югры» в Центробанке связали с «существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», отмечает агентство.

Регулятор указал, что объем кредитов заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, на 1 июля составлял почти 90% кредитного портфеля «Югры».

В ЦБ также пояснили, что после получения предписания Банка России о доформировании резервов банком «проводились операции, направленные на регулирование пруденциальных норм деятельности». Однако эти операции, как отмечает регулятор, фактически не улучшали качество активов.

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию у банка «Югра».

По данным ЦБ, временная комиссия обнаружила «проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения». Процедуру финансового оздаровления регулятор назвал нецелесообразной.

Накануне основной владелец «Югры» Алексей Хотин заявил, что готов выделить банку 21 млрд рублей, если ЦБ согласится на санацию финансовой организации. Он также представил план санации банка, согласно которому 170 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов (АСВ) вернут за 10 лет.

Во вторник, 25 июля, стало известно, что «Югра» подал иск к Центробанку, требуя признать действия ЦБ незаконными.