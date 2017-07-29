Коллега Бученкова не опознавал его на видео и фотографиях с Болотной площади

В Замоскворецком районном суде продолжается рассмотрение дела Дмитрия Бученкова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках во время проведения «Марша миллионов» 6 мая 2012 года на Болотной площади и нападении на полицейских. На третьем за неделю заседании в качестве свидетеля выступил коллега Бученкова Александр Большаков . В ходе слушания выяснилось, что его показания в протоколе допроса были изложены неверно.

— Я могу охарактеризовать Бученкова с положительной стороны, — отвечал на вопрос государственного обвинителя свидетель. — Никакой агрессии (с его стороны) никогда не было.

Большаков рассказал суду, что Бученков «на научном уровне интересовался анархистскими движениями в прошлом и настоящем», но подробностей коллега ему не сообщал. О том, ездил ли Бученков в Киев для участия в майдане, в каких организациях состоял и принимал ли участие в митинге 6 мая на Болотной площади, свидетель не знал.

— Я внимательно посмотрел папку фотодокументов, — ответил Большаков, — в этих документах ни разу не фигурировал Дмитрий Евгеньевич (Бученков). А что касается видео, то его мне показали так неуклюже, что я фактически ничего не видел и согласился с мнением следователя.

После уточняющих вопросов адвоката свидетель рассказал, что не мог четко рассмотреть видеофайлы из-за плохого зрения: их показывали с расстояния примерно в полтора метра. Что касается мнения следователя, Большаков сообщил, что «там все время звучала неуверенность».

Судья Семенова удовлетворила ходатайство адвоката Новикова об оглашении показаний свидетеля на допросе из-за расхождений с показаниями, данными на суде.

Перед этим судья уточнила у свидетеля, делал ли он замечания следователю о том, что видеоматериалы видны плохо, и вносил ли свои замечания в протокол допроса. Смутившись, свидетель ответил «нет».

Судья зачитала протокол допроса. В документе было указано, что допрос продлился 50 минут. Несколько минут ушло у судьи на зачтение списка всех видеофайлов, которые, по данным протокола, были показаны свидетелю. Прозвучала фраза, якобы записанная со слов Большакова: «На каких-то кадрах (человек в черном) чем-то похож на Бученкова, на других не похож».

После оглашения показаний, отвечая на вопрос адвоката, Большаков заявил, что эта формулировка написана следователем, и сам свидетель такого не говорил. По словам Большакова, человек с фотографий отличался от Бученкова «более круглым и совершенно неинтеллектуальным лицом».

— Вы протокол допроса подтверждаете? — спросила наконец судья.

— Приблизительно да. Но таких слов я не говорил.

— Почему тогда вы не внесли замечания в протокол допроса, а написали о том, что их не поступало?

— Дело в том, — опять смутился Большаков, — что в конце беседы я подписал бумагу, что давления на меня не оказывали. Поэтому получается, что это я виноват, что не сделал замечания.

После вопросов адвоката Новикова свидетель рассказал, что протокол был зачитан ему вслух, а разницу между записями в протоколе «прочитан лично» и «прочитан вслух» ему не объяснили.

Обвиняемый Дмитрий Бученков не признает вину и утверждает, что во время массовой акции протеста 6 мая 2012 года находился в гостях у родителей в Нижнем Новгороде. Доцент Бученков был арестован в декабре 2015 года на основании видеоматериалов с Болотной площади. Обвинение полагает, что на видеоматериалах изображен именно Бученков. С марта 2017 года он находится под домашним арестом.