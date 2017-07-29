СМИ сообщили о намерении Трампа принять новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о введении новых антироссийских санкций, который уже одобрили конгресс и сенат США. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает телеканал CNN.

«Трамп прочел ранние версии законопроекта, согласовал его элементы и, основываясь на своей реакции по этим переговорам, утвердил законопроект и намерен его подписать», — цитирует издание заявление Белого дома.

Накануне Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. По данным «Коммерсанта», Россию должны покинуть более 700 сотрудников посольства США в Москве и генеральном консульстве на территории России.

В МИД России пояснили, что такое решение было принято из-за нового закона о санкциях против России, который накануне принял Сенат США.

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Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Также документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.