«Единая Россия» готовится открыть собственное учебное заведение

Президиум генсовета партии «Единая Россия» принял решение преобразовать партийный проект «Гражданский университет» в учебный центр дополнительного профессионального образования. В партии намерены получить для центра государственную лицензию. Об этом сообщает «Коммерсант». Информацию изданию подтвердил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

«Мы переходим к системной образовательной деятельности, выберем те курсы, которые считаем важными для нашего актива и широкого круга специалистов», — пояснил Неверов.

По его словам, сначала центр обучит управлению проектами заместителей секретарей по проектной деятельности. Как уточнил секретарь генсовета ЕР, обучение будет бесплатным, частично очным, частично дистанционным. По окончанию курса слушатели получат универсальный диплом дополнительного профессионального образования, который котируется не только в партийной деятельности. При этом если курсы окажутся востребованными, партия может организовать и коммерческое обучение для желающих, добавил Неверов.

Как отмечает издание, профинансировать создание центра единороссы намерены из партийного бюджета.

«У нас достаточно для этого средств, лекции будут читать внештатно приглашенные лекторы вузов и другие специалисты», — пояснил Сергей Неверов.

Об идее создания профессионального партийного учебного центра 24 июля заявил премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.