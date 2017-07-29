Госдеп назвал Россию и Китай ответственными за растущую напряженность вокруг Северной Кореи

Россия и Китай несут «особую ответственность» за растущую напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей, поскольку в качестве экономических факторов способствуют развитию ядерного оружия и баллистических ракет страны. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

«Все страны должны проявлять решительную общественную позицию в отношении КНДР, поддерживать и усиливать против страны санкции ООН, чтобы Северная Корея столкнулась с последствиями ее неустанного стремления к получению ядерного оружия и средств его доставки», — говорится в сообщении Госдепа США.

В сообщении также отмечается, что США «решительно осуждают» второй в этом месяце запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который КНДР произвела накануне.

Об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты 28 июля сообщил Японский телеканал NHK. По данным японской стороны, ракета упала в водах исключительной экономической зоны страны. Япония выразила Пхеньяну протест.

Ранее 4 июля Северная Корея объявила, что испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что Китай должен принять меры, чтобы «покончить с этой глупостью раз и навсегда». В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.

Напомним, в 2016 году Пхеньян испытал самую мощную в своей истории атомную бомбу, взрыв оценили в десять килотонн.