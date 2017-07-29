В Черном море вблизи Крыма потерпел крушение сухогруз

Грузовое судно «Anda» под флагом Тоголезской Республики (Того) потерпело крушение в нейтральных водах вблизи Крыма. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По информации агентства, на борту сухогруза находились девять пассажиров, среди них были граждане Сирии и Индии.

По предварительной информации МЧС, трех человек удалось спасти, «судьба шестерых выясняется», сообщил собеседник ТАСС.

К мессу происшествия направили три морских судна. Кроме того, в Симферополе привели в готовность к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

По данным Интерфакса, сухогруз обнаружили перевернутым на 63 километре от Ялты. Уточняется, что причиной крушения судна могли стать сложные метеоусловия.

«Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень», — сообщил источник агентства.

Собеседник отметил, что штормовые погодные условия также осложняют поисково-спасательные работы. «Волны достигают 3-5 метров», — уточнил он.

Ранее, в апреле, в районе Керченского пролива затонул сухогруз «Герои Арсенала».