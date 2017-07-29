Алексей Учитель рассказал о намерении снять фильм совместно с Мутко

Режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о футболисте Эдуарде Стрельцове совместно с вице-премьером России и президентом Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко. Об этом режиссер рассказал в интервью «Коммерсанту».

По словам режиссера, он лично знает Мутко, и у них есть «планы сотрудничества по будущим фильмам». Учитель уточнил, что уже обсуждал с президентом РФС будущую кинокартину про футболиста.

В интервью «Коммерсанту» Учитель также рассказал, что не верит в то, что болельщики «Спартака» и «Локомотива» по своей инициативе вывесили баннеры против его фильма «Матильда».

«Я сам футбольный болельщик, и я знаю, что болельщики сами по себе с такой глупостью не могли выступить, это явно купленная какая-то акция, провокационная», — сказал Учитель в разговоре с «Коммерсантом».

Учитель добавил, что положительная реакция депутата Госдумы Натальи Поклонской на акцию болельщиков «вызывает некоторое удивление».

Напомним, на матче «Спартак» — «Локомотив» Суперкубка России болельщики обеих команд вывесили баннеры «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков.