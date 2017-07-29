В Омске инвалиды провели пикет в защиту реабилитационного центра для неизлечимо больных «Рассвет»

В Омске инвалиды и ветераны омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) провели пикет в защиту реабилитационного центра «Рассвет», где уникальными методиками лечат тех, кто считается неизлечимыми. С 1 августа центр могут закрыть из-за «кредиторской задолженности».

Фото: Георгий Бородянский \ «Новая газета»

На площадь у ДК нефтяников пикетирующие вышли с плакатами — «Остановим террористов- монополистов», «"Рассвет" против власти тьмы», «Стороженко (министр здравоохранения Омской области — ред), верни медицину народу».

Член правления клуба ветеранов «Факел», бывший секретарь парткома ОНПЗ Алексей Смирнов рассказал «Новой газете», что участникам пикета грозили отменой льгот.

«Нас предупредили — если выйдете на эту акцию, вам не будет больше никаких льгот. А они и так у нас из года в год сокращается: года три назад выделяли «Факелу» 29 млн. рублей в год на 4 тысячи ветеранов — медобслуживание, санаторное лечение и т.д., теперь — 9, отнимут и это — переживем, нам практически терять уже нечего», — пояснил Смирнов.

Фото: Георгий Бородянский \ «Новая газета»

Правозащитник, инвалид первой группы по зрению Дмитрий Щекотов считает, что закрытие реабилитационного центра сравнимо с «покушением на массовое убийство».

«Это делает правящая плутократия. В их руках все рубильники и краны: тем, кто с ними не согласен, они могут запросто перекрыть кислород, потому что им плевать на законы, на Конституцию, на людей. Но с «Рассветом» они перешли уже все пределы: это фактически терроризм, покушение на массовое убийство», — заявил Щекотов.

Правозащитник добавил, что собирается обратиться в прокуратуру, Следственный Комитет России и ФСБ.

«Рассвет» могут закрыть

Омская энергосбытовая компания уже предупредила учредителя и главврача ЦР «Рассвет» Нателу Полежаеву о «расторжении договора в одностороннем порядке» по причине «кредиторской задолженности» на сумму 2, 39 миллиона рублей.

Три месяца назад задолженность была почти вдвое больше, но с тех пор ЦР погасил около половины суммы — 2, 38 млн. рублей и продолжал выплату долгов.

Руководитель ЦБ также получила сообщение компании «Газпромнефть – ОНПЗ» об отключении водоснабжения и канализации.

В ответном письме в энергосбытовую компанию Полежаева пояснила, что причиной задержки расчетов за электричество стала «экономическая блокада, организованная региональной властью с целью рейдерского захвата» территории, занимаемой Центром реабилитации и его зданий. Центр занимает 8 гектаров земли вблизи центра города рядом с целебным источником на берегу реки Иртыш.

Ранее, 24 июня, после того, как в санатории «Рассвет» прошла встреча волонтеров штаба политика Алексея Навального, главврача учреждения Нателу Полежаеву заподозрили в «финансировании терроризма».

Одно из отделений омского Сбербанка тогда заблокировало личные счета Нателы Полежаевой, а также счет ее дочери Ирины, на который она получала пенсию по инвалидности.

В марте «Новая газета» рассказывала об этом реабилитационном центре, где по уникальным методикам лечат тех, кто считается неизлечимыми — детей с задержками в развитии, ДЦП, парааутистов, взрослых, переживших инсульт, черепно-мозговые травмы, страдающих заболеваниями спинного мозга, опорно-двигательного аппарата.