В Турции при пожаре в отеле пострадали граждане России

При пожаре в пятизвездочном турецком отеле в курортном городе Кемер в провинции Анталия пострадали четверо россиян и десять жителей Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Как отмечает издание, пострадавшие надышались дымом. Эту информацию подтверждает дежурный дипломат Генконсульства России в Анталье Алексей Шиванов. В беседе с РБК он рассказал, что за медицинской помощью обратились четыре гражданина России, которые надышались дымом. По его слвоам, «никакой опасности для их жизни нет».

Дипломат также уточнил, что по его данным, задымление произошло в подвальном этаже гостиницы из-за замыкания проводки.

По данным Hurriyet, пожар начался в 8:00 поместному времени. Спасатели эвакуировали из гостиницы около 400 человек.