В Бурятии на берегу Байкала найден мертвым известный борец Юрий Власко

В ночь на субботу на берегу Байкала в Бурятии был найден мертвым известный борец вольного стиля 20-летний Юрий Власко. В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по факту смерти спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, на теле спортсмена обнаружили признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения.

По информации источников Интерфакс-Сибирь, тело Власко было обнаружено ночью в районе населенного пункта Горячинск. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного Комитета России по Республике Бурятия сообщил агентству, что по факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело по части 1 ст.105 УК РФ (убийство).

«Круг подозреваемых определен, расследование осложняется тем, что это была массовая драка», — сказал представитель СК.

Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе. Власко выступал в весовой категории до 96 килограммов.