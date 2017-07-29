Суд вынес приговор фигурантам дела о предполагаемом покушении на Кадырова

Гудермесский суд Чечни приговорил к 6,5 годам лишения свободы троих фигурантов дела о предполагаемом покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Росбалт».

По данным источника агентства, приговор обвиняемым — бывшему охраннику Исы Ямадаева Азизу Альвиеву, бывшему бойцу батальона «Восток» Беслану Закараеву и его соседу Шамхану Магомадову огласили накануне, 28 июля.

Собеседник также отметил, что подсудимые попросили, чтобы слушания проходили в особом порядке, поскольку они полностью признали вину. Однако рассмотрение дела растянулось почти на месяц. По данным агентства, это связано с тем, что обвиняемые не могли ответить на уточняющие вопросы, а их показания противоречили друг другу.

Отмечается, что материалы в отношении предполагаемого заказчика по делу Исы Ямадаева выделили в отдельное производство и передали в военное следствие.

27 апреля главное следственное управление по Чеченской республике завершило расследование дела о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, в октябре «Новая газета» сообщила о покушении на главу Чечни, которое готовилось в высокогорном селе Беной в Ножай-Юртовском районе. Там находится резиденция, в которой часто бывает Кадыров. Большая часть заговорщиков — молодые члены тейпа Беной, к которому принадлежит и сам Кадыров.

По информации источников «Новой газеты», заговор против Кадырова был раскрыт в начале лета. В связи с готовившимся покушением в республике задержали несколько десятков человек. Организаторами покушения, по данным «Новой», могли быть братья Ямадаевы, которые считают Кадырова виновным в смерти депутата Госдумы от ЧР Руслана Ямадаева и командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева.