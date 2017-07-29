Совфед намерен попросить проверить издательскую деятельность РАН на «соответствие интересам России»

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре попросит Генеральную прокурату и ФСБ проверить издательскую деятельность Российской академии наук (РАН) на «соответствие национальным интересам России». Об этом РБК рассказал член комитета Виктор Кондрашин.

Как отмечает издание, поручение провести такую проверку комитету дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ближайшее время комитет попросит надзорные органы проверить договоры РАН по использованию интеллектуальной собственности начиная ​с 1990-х годов.

По словам сенатора Виктора Кондрашина, государственное издательство «Наука» с 1990-х годов стало «прикрытием» для деятельности Международной академической компании «Наука/Интерпериодика» (МАИК), учрежденной при участии американского издательства Pleiades.

Кондрашин указывает на то, что Pleiades требует от авторов научных статей передачи авторских прав, а также, помимо печати переведенных на английский язык журналов РАН, распространяет их электронные версии, о чем не уведомляет ни редакцию, ни авторов. Такое поведение, по мнению сенатора, нарушает российские законы о персональных данных и об авторском праве.

Напомним, 25 сентября пройдут выборы главы РАН. Это уже вторая попытка академиков выбрать нового руководителя в этом году. В прошлый раз, 20 марта, все три претендента на пост главы РАН сняли свои кандидатуры, объяснив это несовершенной процедурой.