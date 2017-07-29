Пограничники пообещали не пускать лишенного гражданства политика Михаила Саакашвили на Украину

Украинские пограничники не пустят экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого ранее лишил гражданства страны, заявил изданию «Главком» помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины», — сказал Слободян.

По его словам, сотрудники погранслужбы намерены действовать в рамках закона, а вопросы задержания «не входит в компетенцию ведомства». Слободян отметил, что этим должно заниматься подразделение Национальной полиции.

«Мне не известно о существовании такого поручения (задержать Саакашвили — прим.ред.). А даже если бы было известно, то я не вправе разглашать эту информацию», — сказал помощник председателя.

Ранее Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас находится в США, заявил, что намерен вернуть себе гражданство Украины через «суд и улицы».

«Он гражданин Украины и никуда отсюда не уедет», — рассказала пресс-атташе политика Дарина Чиж.

Напомним, власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили, из-за того, что он указал ложные сведения во время заполнения анкеты.

«В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован», — писали украинские СМИ.

Кроме того, в миграционной службе рассказали, что проверка гражданства Саакашвили началась после обращения народного депутата Андрея Лозового в прокуратуру.

Максим Прошкин