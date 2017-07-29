В Московской области задержано около 20 активистов Революционно-Рабочей Партии

В Московской области в районе Большого Люберецкого карьера задержано около 20 членов незарегистрированной Революционно-Рабочей Партии (РРП). Об этом ОВД-Инфо рассказал активист Александр Зимбовский.

Фото из группы РРП «ВКонтакте»

По словам активиста, в летний палаточный лагерь РРП прибыли сотрудники ОМОН и потребовали проехать в отделение полиции «Котельники». Позднее всех задержанных, кроме одной несовершеннолетней отпустили из ОВД без составления протоколов.

В беседе с «Новой газетой» Зимбовский уточнил, что несовершеннолетняя до сих пор находится в отделении полиции, куда уже приехал ее отец. По словам активиста, правоохранители угрожают отцу девушки лишением родительских прав.

Зимбовский также добавил, что после возвращения на место лагеря РРП активисты обнаружили пропажу инвентаря: ножей, топоров и лопаток, а также банковской карточки и 15 тысяч рублей.