Ученые подали коллективную апелляцию на первое в России присуждение степени кандидата теологии

Протоиерей Павел Хондзинский (слева) — первый в стране обладатель «государственной» научной степени по теологии

«Новая газета» подробно освещала защиту первой диссертации по теологии, состоявшуюся 1 июня этого года.

Защита прошла гладко, несмотря на пять отрицательных отзывов, которые написали ученые-биологи, и на то, что в научном сообществе много несогласных с тем, что Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной специальностью.

Главное возмущение было вызвано тем, что тогда соискатель, а теперь обладатель «государственной» научной степени протоиерей Павел Хондзинский в качестве научного метода использует «личностный опыт веры».

Критика была проигнорирована.

Ученые, считающие, что в данном случае речь идет не о науке, а о распространении влияния РПЦ с использованием административного ресурса, подали апелляцию, текст которой направили в диссертационный совет и в Министерство образования и науки. (С текстом апелляции можно ознакомиться здесь).