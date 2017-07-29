Напавший с ножом в Гамбурге был исламистом

Сотрудники немецкой полиции выяснили, что напавший с ножом на посетителей в супермаркете в Гамбурге придерживался исламистских взглядов, передает NDR слова сенатора по внутренним делам города Энди Гроте.

Beschuldigter der Messerattacke von #Hamburg-Barmbek war als Islamist bekannt, hatte aber auch psychische Probleme. https://t.co/Dlt6dxpTDd — NDR.de (@ndr) July 29, 2017

По его словам, задержанный является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, ему 26 лет. Гроте уточнил, что нападавший не был джихадистом, а мотивы преступления устанавливает полиция.

Более того, подозреваемый в нападении, у которого были проблемы с психическим здоровьем, уже попадал в поле зрения немецких правоохранительных органов из-за кражи в магазине, но дело было закрыто «из-за незначительности».

Напомним, 28 июля стало известно, что в одном из супермаркетов Гамбурга произошло нападение на посетителей. Мужчина убил одного человека и ранил еще четверых.

Максим Прошкин