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Напавший с ножом в Гамбурге был исламистом

Общество

Сотрудники немецкой полиции выяснили, что напавший с ножом на посетителей в супермаркете в Гамбурге придерживался исламистских взглядов, передает NDR слова сенатора по внутренним делам города Энди Гроте.

По его словам, задержанный является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, ему 26 лет. Гроте уточнил, что нападавший не был джихадистом, а мотивы преступления устанавливает полиция.

Более того, подозреваемый в нападении, у которого были проблемы с психическим здоровьем, уже попадал в поле зрения немецких правоохранительных органов из-за кражи в магазине, но дело было закрыто «из-за незначительности».

Напомним, 28 июля стало известно, что в одном из супермаркетов Гамбурга произошло нападение на посетителей. Мужчина убил одного человека и ранил еще четверых.

Максим Прошкин

Теги:
расследование, нападение, гамбург, германия
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