Путин помиловал двух осужденных за СМС об отправлении военной техники в Грузию

Президент России подписал указ о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене; женщины отправили знакомым в Грузию смс о военной технике в Сочи во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2015 году Кесян приговорили к восьми годам лишения свободы за переписку с грузинским приятелем Мамукой Лукава, с которым она познакомилась на границе между Абхазией и Грузией, сообщали правозащитники. В апреле 2008 года в переписке Лукава спросил женщину, едут ли в Сочи танки, в ответ женщина написала смс «Да, едут».

В сентябре 2013, спустя шесть лет после переписки, Кесян вызвали в ФСБ, во время допросов она признала свою вину, однако обвиняемая не знала о том, что ее знакомый служил в разведке.

Еще одну женщину, Марину Джанджгаву 1 ноября 2013 года приговорили к 12 годам колонии по статье о государственной измене.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо ОАО «РЖД». Ее семья переехала из Абхазии в Адлер из-за войны. Джанджгава вела переписку с Гочей Чхетия, с которым она познакомилась после поездки в Грузию. ФСБ подозревало мужчину в связях с грузинскими спецслужбами. В переписке Марина ответила на вопрос Чхетии о перемещениях военного эшелона. В 2012 году ее арестовали и обвинили в передаче сведений агенту грузинской разведки.

Максим Прошкин