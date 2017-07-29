СК возбудил дело после затопления иностранного сухогруза в Черном море

Управление Следственного комитета на транспорте по республике Крым возбудило уголовное дело после того, как в нейтральных водах Черного моря затонул сухогруз «Анда», шедший под флагом Тоголезской Республики (Того), сообщается на сайте ведомства.

По информации СК, дело завели по статье «нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека» (статья 263 УК РФ).

В правоохранительных органах сообщают, что предварительная причина кораблекрушения — сложные метеоусловия.

Инцидент с сухогрузом произошел в районе 6:00 утра по местному времени около полуострова Крым. По последней информации, удалось спасти восемь членов экипаж, всего на борту было девять человек.

В СМИ появилась информация, что экипаж судна состоял из граждан Индии и Сирии, которые перевозили 2,4 тысяч тонн пшеницы.

Максим Прошкин