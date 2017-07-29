ЕС начал санкционную процедуру против Польши из-за реформы судебной системы

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши после публикации закона, по которому все действующие судьи Верховного суда страны должны уйти в отставку, сообщается на сайте организации.

Из документа следует, что польские власти должны дать ответ в течение месяца, уведомление о санкционной процедуре уже отправлено в Варшаву.

Ранее, 22 июля, Сенат одобрил закон о реформе судебной системы, что вызвало массовые протесты в стране. Действовать документ начинает с 29 июля.

Согласно новому закону, министру юстиции Польши страны передается право назначать верховных судей или инициировать их отставку, которую должен одобрить парламент. Кроме того, глава Минюста сможет влиять на состав и порядок работы Национального судебного совета.

В Евросоюзе заявили, что реформа противоречит нормам ЕС и может привести к подрыву независимости польских судов. Представители Европейского союза предупредили Польшу, что в случае принятия реформы, Варшаву лишат права голоса в Совете министров ЕС.

Польские власти назвали позицию ЕС «шантажом».

Максим Прошкин