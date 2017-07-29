Директор Росгвардии возглавит антитеррористическую группировку на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин назначил директора Росгвардии Виктора Золотова руководителем антитеррористической группировкой на Северном Кавказе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что командующий группировкой будет вести единое управление соединениями, частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в ее состав.
Министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО смогут назначать по одному заместителю командующего, следует из указа.
Более того, к проведению контропераций в регионе привлекут соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральные госорганы, в которых предусмотрена военная служба.
Изменения направлены на совершенствование управления объединенной группировки по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе.
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Золотов партии Путина
Напомним, в апреле 2016 года Путин назначил бывшего главнокомандующего внутренними войсками МВД Виктора Золотова главой национальной гвардии. Отдельным указом президент включил Золотова в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена.
Максим Прошкин