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Директор Росгвардии возглавит антитеррористическую группировку на Северном Кавказе

Общество

Президент России Владимир Путин назначил директора Росгвардии Виктора Золотова руководителем антитеррористической группировкой на Северном Кавказе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что командующий группировкой будет вести единое управление соединениями, частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в ее состав.

Министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО смогут назначать по одному заместителю командующего, следует из указа.

Более того, к проведению контропераций в регионе привлекут соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральные госорганы, в которых предусмотрена военная служба.

Изменения направлены на совершенствование управления объединенной группировки по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Напомним, в апреле 2016 года Путин назначил бывшего главнокомандующего внутренними войсками МВД Виктора Золотова главой национальной гвардии. Отдельным указом президент включил Золотова в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена.

Максим Прошкин

Теги:
борьба, терроризм, кавказ, росгвардия
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