Собянин анонсировал строительство ветки метро во Внуково и Новую Москву

Власти Москвы приступили к разработке документации по строительству новых линий метро, об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем твиттере.

По словам Собянина, метро должно появиться в двух поселках — Северный и Внуково, а также в городе Троицк.

Отметим, что поселок Северный находится недалеко от города Долгопрудный, а Внуково и Троицк в Новой Москве. Во Внуково также расположен один из главных международных аэропортов столицы.

Максим Прошкин