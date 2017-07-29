Собянин анонсировал строительство ветки метро во Внуково и Новую Москву
Власти Москвы приступили к разработке документации по строительству новых линий метро, об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем твиттере.
ÐÑÐ¸Ð½ÑÐ»Ð¸ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ ÑÐ°Ð·ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐºÐµ Ð³ÑÐ°Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¾Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð´Ð¾ÐºÑÐ¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¹ @MoscowMetro Ð½Ð° Ð¿ÐµÑÑÐ¿ÐµÐºÑÐ¸Ð²Ñ Ð² Ð¿Ð¾Ñ. Ð¡ÐµÐ²ÐµÑÐ½ÑÐ¹, ÐÐ½ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾ Ð¸ Ð³. Ð¢ÑÐ¾Ð¸ÑÐº— Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ Ð¡Ð¾Ð±ÑÐ½Ð¸Ð½ (@MosSobyanin) July 29, 2017
По словам Собянина, метро должно появиться в двух поселках — Северный и Внуково, а также в городе Троицк.
Отметим, что поселок Северный находится недалеко от города Долгопрудный, а Внуково и Троицк в Новой Москве. Во Внуково также расположен один из главных международных аэропортов столицы.
Максим Прошкин