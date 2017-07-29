Вашингтон объяснил новые санкции против России

Новые американские санкции против России понадобились, чтобы показать «сильное желание американского народа видеть», что Москва делает шаги по улучшению отношений с США, следует из комментария главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона.

«Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы», — говорится в комментарии.

По словам Тиллерсона, США «будут плотно работать» с их «друзьями и партнерами», чтобы обеспечить то, что «сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят».

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. По данным «Коммерсанта», Россию должны покинуть более 700 сотрудников посольства США в Москве и генеральном консульстве на территории России.

В МИД России пояснили, что такое решение было принято из-за нового закона о санкциях против России, который принял Сенат США.

Читайте также Российская элита под законодательным колпаком. Американские санкции против России выходят на качественно новый уровень

Максим Прошкин