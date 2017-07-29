Рогозин пообещал персональные санкции за отказ пропустить самолет в Кишинев

Москва введет персональные санкции против тех, кто стоял за запретом пропускать самолет, на борту которого летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, об этом сам политик рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения», — сказал Рогозин.

По его словам, санкции будут «выверенные и очень адресные».

Ранее политик также высказал свою позицию в твиттере, в котором заявил, что из-за действий румынских властей опасности были подвергнуты женщины и дети.

В Румынии назвали реакцию вице-премьера «совершенно неуместной», а также отказались вступать в полемику с политиком.

Напомним, 28 июля румынские власти отказались пропустить самолет, на борту которого летел Рогозин, в Молдавию, где у политика была запланирована встреча с президентом страны Игорем Додоном.

Как пояснили в S7, которой принадлежит самолет, компания получила отказ на полет в воздушном пространстве Румынии из-за «санкционной персоны на борту».

В результате воздушное судно с вице-премьером совершило посадку в Минске.

Максим Прошкин