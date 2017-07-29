Центр «Э» проверит слова женщины в адрес чеченской девушки из Воронежа

Чеченский центр «Э» начал доследственную проверку после публикации видео, на котором запечатлен инцидент с двумя уроженками Чечни в Воронеже, внимание правоохранителей привлекли высказывания женщины в адрес одной из чеченских девушек, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на местное МВД.

В правоохранительных органах сообщили, что неустановленная женщина «высказывает слова, унижающие достоинство человека, либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языку».

По мнению представителей полиции, могут «содержаться признаки преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — прим, ред.)».

Напомним, 27 июля на одной из улиц Воронежа к двум уроженкам Чечни, прогуливавшихся с детьми в колясках, подошли трое полицейских, двое из которых были в штатском и потребовали документы.

Неизвестные люди отказались представиться и пояснить причину своих требований. Кроме этого, они заявили, что на девушках надеты платки и длинные юбки, и поэтому они могут совершить теракт.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут приняты меры к установлению сотрудников полиции», — заявили в СК.

По поводу публикации также высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента», — сказал глава Чечни.

Максим Прошкин