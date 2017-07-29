Защита помилованных Путиным жительниц Сочи настаивает на отмене приговора

Адвокат Иван Павлов, который представляет интересы двух жительниц Сочи, осужденных за госизмену и помилованных президентом России, требует отменить приговор, сообщает ТАСС.

«Ранее защитой были направлены жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговора, мы продолжим настаивать на этом», — сказал Павлов агентству.

По мнению юриста, при вынесении приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения. Павлов настаивает, что переданные сведения не могли быть гостайной, потому что они не защищались и общедоступны.

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье о государственной измене; женщины отправили знакомым в Грузию смс о военной технике в Сочи во время российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Напомним, в 2015 году Кесян приговорили к восьми годам лишения свободы за переписку с грузинским приятелем Мамукой Лукава, с которым она познакомилась на границе между Абхазией и Грузией, сообщали правозащитники. В апреле 2008 года в переписке Лукава спросил женщину, едут ли в Сочи танки, в ответ женщина написала смс «Да, едут».

Еще одну женщину, Марину Джанджгаву 1 ноября 2013 года приговорили к 12 годам колонии по статье о государственной измене.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо ОАО «РЖД». Ее семья переехала из Абхазии в Адлер из-за войны. Джанджгава вела переписку с Гочей Чхетия, с которым она познакомилась после поездки в Грузию. ФСБ подозревало мужчину в связях с грузинскими спецслужбами. В переписке Марина ответила на вопрос Чхетии о перемещениях военного эшелона. В 2012 году ее арестовали и обвинили в передаче сведений агенту грузинской разведки.

Максим Прошкин