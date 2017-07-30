Посольство России ответило на заявление Тиллерсона об улучшении отношений с помощью санкций

Заявление главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона о желании «американского народа» выстроить отношения с Россией за счет санкций вызвало недоумение у посольства России в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства, передает Интерфакс.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений», — говорится в документе.

Накануне глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон объяснил новые американские санкции против России необходимостью показать «сильное желание американского народа видеть», что Москва делает шаги по улучшению отношений с США. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте Госдепа.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Сенат США позднее одобрил законопроект.

В ответ на решение Сената США Россия запретила дипломатам страны пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. По данным «Коммерсанта», Россию должны покинуть более 700 сотрудников посольства США в Москве и генеральном консульстве на территории России.