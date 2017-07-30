Саакашвили заявил о лишении его гражданства Украины на основании фальшивой анкеты

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты на получение гражданства страны, которую он не заполнял. Об этом он написал в фейсбуке.

«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи администрации президента одним из лидеров его фракции. На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это — не моя подпись и не мной заполненная анкета», — написал Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области потребовал провести графологичекую экспертизу. «Мы имеем дело с уголовным преступлением», — объявил он.

В ответ на заявление Саакашвили о фальшивой анкете депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, опубликовавший эту анкету, обвинил бывшего президента Грузии в подделке документов.

«Саакашвили утверждает, что на опубликованной мною анкете стоит не его подпись. Но именно эта анкета лежит в деле Миграционной службы, на основании которого он получил гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформлял. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый вопрос — гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже намного серьезнее, чем просто ложь в анкете»,— написал Арьев в фейсбуке.

Накануне помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что украинские пограничники не пустят экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас находится в США, заявил, что намерен вернуть себе гражданство Украины через «суд и улицы».

Напомним, власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили из-за того, что он якобы указал ложные сведения во время заполнения анкеты.

«В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован», — писали украинские СМИ.

Более популярная версия лишения Саакашвили гражданства иная. Украинский паспорт у него отобрали вскоре после того, как Саакашвили создал свою политическую партию «Движение новых сил», а до этого начал выступать с критикой действий украинского президента и правительства.