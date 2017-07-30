Польша ответила на запуск санкционной процедуры со стороны Евросоюза

В МИД Польши заявили, что приняли к сведению сообщение о запуске санкционной процедуры в отношении Варшавы со стороны Европейского союза из-за судебной реформы и добавили, что готовы ответить ЕС по существу. Об этом говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что в польской судебной системе роль председателей судов имеет «преимущественно административный характер», добавив, что остальные действия, принимаемые ими, не оказывают влияния на правовое положение сторон.

Накануне Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши после публикации закона, по которому все действующие судьи Верховного суда страны должны уйти в отставку, сообщается на сайте организации.

Ранее, 22 июля, Сенат Польши одобрил закон о реформе судебной системы, что вызвало массовые протесты в стране. Согласно новому закону, министру юстиции Польши страны передается право назначать верховных судей или инициировать их отставку, которую должен одобрить парламент. Кроме того, глава Минюста сможет влиять на состав и порядок работы Национального судебного совета.

В Евросоюзе заявили, что реформа противоречит нормам ЕС и может привести к подрыву независимости польских судов. Представители Европейского союза предупредили Польшу, что в случае принятия реформы, Варшаву лишат права голоса в Совете министров ЕС.

Польские власти назвали позицию ЕС «шантажом».