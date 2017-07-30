Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом после ракетных испытаний КНДР

Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B1-B «Lancer» пролетели над Корейским полуостровом после того, как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает Reuters.

Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, взлетели с базы США на острове Гуам и в сопровождении японских и южнокорейских истребителей пролетели над полуостровом.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство бездействием Китая в отношении Северной Кореи. «Китай может легко решить эту проблему»,— написал Трамп в твиттере.

Об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты 28 июля сообщил Японский телеканал NHK. По данным японской стороны, ракета упала в водах исключительной экономической зоны страны. Япония выразила Пхеньяну протест.

Ранее 4 июля Северная Корея объявила, что испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету.

В 2016 году Пхеньян испытал самую мощную в своей истории атомную бомбу, взрыв оценили в десять килотонн.