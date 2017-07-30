В Турции женщины вышли на марш против ограничений в одежде

В Стамбуле сотни женщин вышли на марш протеста против насилия и требований одеваться более традиционно. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, протестующие скандировали лозунги и держали вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неприемлемой одеждой.

Отмечается, что в акции протеста также приняли участие представители сексуальных меньшинство и трансгендеры — власти Стамбула в конце июня запретили им проводить свой марш.

По словам протестующих, в последнее время в Турции участились случаи морального и физического насилия по отношению к женщинам из-за их внешнего вида. Агентство приводит пример Асены Мелисы Саглам, избитой мужчиной в автобусе за то, что она носила шорты во время священного для мусульман месяца Рамадан. Подобный случай, как отмечает Reuters, произошел с Айзегюль Терзи — мужчина также напал на нее из-за того, что она носила шорты.