СМИ сообщили о возможном введении новых санкций против Катара

Представители Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна во время встречи глав МИДов намерены обсудить введение новых экономических санкций в отношении Катара. Об этом сообщает газета ​Al-Hayat.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд призвал скоординировать усилия Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, чтобы не допустить вмешательства Катара в дела стран «арабской четверки».

Напомним, 5 мая семь стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 мая, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда страны решили продлить введенные против Катара экономические и политические санкции.

Позднее Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, комментируя решение арабских стран о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявил, что «эта кампания была спланирована заранее».

«Те, кто ее планировал и осуществлял, действовали против суверенитета Катара, делали заявления, направленные на то, чтобы очернить Катар в глазах мирового сообщества», — заявил шейх Тамим.