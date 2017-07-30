Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за доведение, склонение или содействие самоубийству. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что новый закон существенно увеличивает санкции статей Уголовного кодекса за подобные преступления, в случае, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или лица, «заведомо находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Также особо тяжкими будут считаться подобные преступления, совершенные с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования».

«Таким образом, названные преступления отнесены к категории особо тяжких и фактически по степени общественной опасности приравнены к умышленному убийству», — говорится в сообщении.

21 июля Госдума поддержала ужесточение наказания за склонение детей к суициду.

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.