Власти Ирана рассказали о переносе в страну части серверов Telegram

Министр по коммуникациям Ирана ​Махмуд Ваези заявил, что мессенджер Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское агентство ISNA.

По словам Ваези, после встреч властей Ирана с руководителями Telegram менеджмент компании согласился на перенос части серверов.

При этом основатель Telegram Павел Дуров отверг информацию о переносе серверов мессенджера в Иран.

«Никакие серверы Telegram не будут перенесены в Иран», — написал Дуров в твиттере.

No Telegram servers will be moved to Iran. Please have a look at the post in my Telegram channel from here: https://t.co/PYCAXQ2FL6 — Pavel Durov (@durov) July 30, 2017

Ранее, 23 июля, основатель Telegram также заявлял, что ни один сервер мессенджера не будет переведен или установлен в Иране. По его словам, компания «предпочтет потерять большой рынок, чем скомпрометировать хотя бы один байт личной информации своих пользователей».