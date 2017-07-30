При обстреле в Сирии погиб журналист телеканала RT

В Сирии при обстреле боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» в провинции Хомс погиб сотрудничавший с телеканалом RT Arabic журналист Халед аль Хатыб. Об этом сообщается на сайте RT.

Уточняется, что журналист освещал операцию против боевиков ИГ в районе Аль-Багелии. Аль Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска.

«Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Также при обстреле в провинции Хомс ранение получил сотрудничающий с телеканалом RT Arabic оператор Муутаз Якуб. Его доставили в больницу.