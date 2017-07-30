Порошенко причислил Айвазовского к культурному наследию Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал почтить память художника Ивана Айвазовского в честь двухсотлетия со дня его рождения. Глава государства назвал художника культурным наследием Украины. Об этом он написал в фейсбуке.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!», — написал президент.

В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского в ответ на заявление Порошенко напомнили, что живописец родился и жил в Феодосии в то время, когда город входил в состав Российской империи, передает РИА Новости.

Иван Айвазовский, художник-маринист армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и Феодосии.