Reuters: напавший на туристов в Хургаде с ножом египтянин поддерживал ИГ

Напавший с ножом на иностранных туристов в египетском курортном городе Хургада Абдель Рахман Абокорах Шабан пытался присоединиться к запрещенной в России организации «Исламское государство». Это стало известно в ходе полицейского расследования, сообщает Reuters.

Напомним, 14 июля Абдель Рахман Абокорах Шабан с ножом напал на постояльцев отеля в египетском курортном городе Хургада.

Согласно официальной информации, в результате нападения были убиты две гражданки Германии, еще четверо туристов были ранены. Одна из пострадавших — гражданка Чехии позднее скончалась от травм.

Губернатор египетской провинции Красное море Ахмед Абдалла, комментируя произошедшее, заявил, что «атака на туристов в Хургаде является индивидуальным актом. Такое случается во всех странах мира».